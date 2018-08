Sport | Montag, 13. August 2018 Montag, 13. August 2018

Mario Schmid: Mehr als nur eine Alternative für Normannia Gmünd

Das 0 : 1 gegen den Göppinger SV ist letztlich unglücklich gelaufen für den Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd. Ein Unentschieden wäre drin gewesen, da sind sich alle einig gewesen. Doch es hat auch Gewinner gegeben: Mario Schmid beispielsweise ist so einer.

Aufgrund der Personalmisere, die derzeit wegen Verletzungen und Urlauben vorherrscht bei der Normannia war es fast schon klar, dass Schmid im Mittelfeld von seinem Trainer Holger Traub aufgeboten würde. Und so kam es auch. „Es hat mich natürlich gefreut, dass ich in der Startelf stand. Als Fußballer möchte man schließlich immer spielen – und dann auch noch im Derby, bei solch einer überragenden Stimmung“, sagte Schmid nach dem Schlusspfiff. Wie er dann aber auf dem Rasen stand und mit welcher Selbstverständlichkeit er seine Oberligapremiere gefeiert hatte, war beeindruckend. In der neunten Minute war er es, der mit einem blitzsauberen Pass Fabian Kolb bediente, der aber letztlich am Göppinger Schlussmann Kevin Rombach scheiterte. Zehn Minuten später bediente er Andreas Mayer mit einem nicht weniger starken Pass aus dem Mittelfeld. Auch Mayer lief alleine auf den Schlussmann zu, lupfte den Ball aber über das Gehäuse. Schmid hat zwischendrin die Regie übernommen – und das schien er selbst gemerkt zu haben. In der. Minute schüttelte er gleich zwei Göppinger ab, lief Richtung GSV-​Strafraum und zog einfach mal ab. Zwar ging der Ball rund einen Meter am Tor vorbei, dennoch: Schmid hat sich etwas getraut. „Ich mache mir da eigentlich gar nicht so den großen Kopf. Ich habe mich gut vorbereitet und einfach mein Spiel gespielt“, so Schmid fast so unbekümmert, wie fußballspielend auf dem Rasen.Apropos: Mayer. Der für die Normannia so wichtige Akteur, der im Derby als Kapitän aufgelaufen ist, geht in seine. Saison im Aktivenbereich. Schmid ist gerade einmalJahre jung, war somit noch gar nicht auf der Welt, als Mayer bei den Aktiven begonnen hat. Zwei Generationen spielen gemeinsam für den FCN – und das funktioniert. Mayer hat sich Schmid längst angenommen. Schon im Vorfeld sprach er voller Vorfreude über Schmid und dass seine Einsatzchancen ob der aktuellen Situation nicht die schlechtesten seien. Schmid genießt es, mit Mayer gemeinsam kicken zu dürfen.

