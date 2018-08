Schwäbisch Gmünd | Montag, 13. August 2018 Montag, 13. August 2018

Unternehmensumfrage in den Sommerferien

Gelingt der Stadt Gmünd der große Durchbruch, die Probleme des Einzelhandels beziehungsweise der Unternehmen in der Innenstadt dank einer Fragebogenaktion zu lösen, oder wird es wieder ein Rohrkrepierer wie die vorangegangene Befragung? Die Antwort kann man sich fast schon selbst geben, wenn man die Fragen anschaut.

Vor wenigen Wochen hat die Stadt Schwäbisch Gmünd das Projekt „Aufbau Citymanagement Schwäbisch Gmünd“ gestartet. Ziel soll hierbei die Erarbeitung eines inhaltlichen Konzeptes sowie einer sinnvollen Struktur für das zukünftige Citymanagement in Schwäbisch Gmünd sein. Professionell begleitet wird die Stadt dabei von der bereits aus anderen Projekten bekannten imakomm Akademie GmbH.Ein wichtiger Baustein in der Analyse soll eine Kurzbefragung der Gmünder Innenstadtbetriebe sein. Zentrale Themen dieser Befragung sind unter anderem die Zufriedenheit mit der bisherigen Vermarktung der Innenstadt sowie Anforderungen an das künftige Citymanagement.Im Anschreiben an die Geschäfte und Unternehmen steht: „Ihre Meinung ist uns wichtig! Durch Ihre Mitarbeit wirken Sie aktiv am Prozess für eine attraktive Innenstadt mit Zukunft mit.“

