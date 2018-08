Blaulicht | Montag, 13. August 2018 Montag, 13. August 2018

Zimmerbrand in der Hardtstraße

Foto: edk

Die Gmünder Feuerwehr befindet sich derzeit bei einem Einsatz in der Hardtstraße, wo es am Abend zu einem Zimmerbrand gekommen ist.

Kurz vorUhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hardtstraße zu einem Brand in einem Schlafzimmer. Die Feuerwehr war kurze Zeit später vor Ort und hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Die beiden Bewohner wurden vor Ort betreut und waren unverletzt. Zur Ursache konnte nichts gesagt werden. Nachbarn berichteten von einem lauten Schlag.

