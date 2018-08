Ostalb | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Durch Kemnaten wird viel zu schnell gefahren

Foto: Manfred Laduch

Die Landesstraßen 1157 bzw. 1080 sind für Eschach wichtig. Erschließen sie doch den Ort nach Süden, Norden und Osten. Doch sie sind auch ein Problem, wie die Gemeinde jetzt belegen kann: Auf ihnen wird viel zu schnell gefahren.

„Wir sind durch unsere Landstraßen schon sehr geplagt“, sagt Bürgermeister Jochen König. Das liege vor allem daran, dass sie von allen Seiten nicht nur auf den Hauptort, sondern auch auf die Ortsteile schnurstracks zuführen. „Da steht dann zwar unübersehbar das gelbe Ortsschild, aber das scheint die wenigsten Autofahrer zu interessieren“, beklagt König. Messungen in Kemnaten zeigen zum Beispiel, dass sich keine fünf Prozent der Fahrerinnen und Fahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Welche Probleme das bringt und was die Gemeinde unternehmen will, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

