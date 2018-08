Blaulicht | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Gebäudebrand in Waldstetten

In der Robert-​Bosch-​Straße in Waldstetten geriet am Dienstagmorgen ein Gebäude in Brand. Die Polizei wurde gegen 3 . 45 Uhr hierüber alarmiert. Betroffen waren zwei aneinandergebaute Wohngebäude, in dem die Bewohner rechtzeitig und unverletzt auf den Brand aufmerksam wurden und das Haus sicher verlassen konnten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des älteren Gebäudeteils bereits in Flammen. Der Brand breitete sich letztlich zu einem vollständigen Dachstuhlbrand aus. Die Feuerwehr Waldstetten erhielt für den Löscheinsatz aus Schwäbisch Gmünd und Wißgoldingen Unterstützung. Insgesamt warenFeuerwehrleute mitFahrzeugen im Einsatz. Letztlich war das Feuer gegenUhr soweit unter Kontrolle. Der neue Gebäudeanteil wurde durch den Brand und Löscharbeiten auch beschädigt, jedoch war der Dachstuhl des älteren Teils des Wohngebäudekomplexes massiv betroffen. DieEinsatzkräfte des Rettungsdienstes mussten glücklicherweise nicht eingreifen, da niemand beim Brand oder Löscheinsatz verletzt wurde. Der Sachschaden am Gebäude wurde nach vorläufigen Schätzungen auf ca.Euro beziffert. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

