Georgier wollte zum Saufgelage

Ein 37 Jahre alter Asylbewerber wollte am späten Montagabend seine Freunde in einer Unterkunft in Fellbach in der Esslinger Straße besuchen, um mit ihnen zusammen Alkohol zu trinken. Hierbei begab er sich gegen 22 : 30 Uhr von außen an das offene Fenster des entsprechenden Zimmers und griff hinein.

Was er jedoch nicht wusste: Seine Bekannten waren inzwischen umgezogen und es lebten andere Personen in dem Zimmer. Diese erschraken sich und rannten sofort nach draußen, um den vermeintlichen Einbrecher zu stellen. Hierbei wiederum erschreckte sich der-​Jährige, rutschte ab und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Die Anwohner hielten den Mann fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten das Missverständnis klären und stellten hierbei fest, dass der-​Jährige mit Haftbefehl gesucht wird. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

