Gmünder Schwimmer Henning Mühlleitner trägt sich ins Silberne Buch der Stadt ein

Bronze über die 400 Meter Freistil, Gold in der gemischten Freistil-​Staffel – der Gmünder Schwimmer Henning Mühlleitner hat bei den Europameisterschaften in Glasgow für reichlich positive Schlagzeilen gesorgt.

Das war für die Stadt Schwäbisch Gmünd Grund genug, Mühlleitner, der mittlerweile für die Neckarsulmer-​Sportunion schwimmt, einzuladen, um sich ins Silberne Buch der Stadt einzutragen. Dabei kam heraus: der Athlet trägt sich nicht das erste Mal in dieses Buch ein, hat schon als Junior unterschrieben. Die Reaktionen im Rathaus waren seitens Mühlleitners diesmal etwas defensiver als noch vor den laufenen TV-​Kameras, als er nach der Goldmedaille euphorisch stammelte: „Erster Platz, Alter – perfekt.“„Wir als Stadt sind natürlich unheimlich stolz. Diese Leistung ist eine tolle Sache, die man auch genießen sollte. Schön, dass die Verbindung von Henning zu Schwäbisch Gmünd eng geblieben ist. Als Spitzensportler muss man schließlich wissen, wo man hingehört“, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold beim Empfang.An dem Tag, als er Gold gewann, erfuhr er erst am Morgen, dass er bei der Mixed-​Staffel dabei ist. „Wir hatten Bronze von der Zeit eigentlich schon gesichert. Als ich den Vorlauf gesehen hatte, wusste ich eigentlich schon, dass ich schwimmen werde“, so Mühlleitner, der vom Vorsitzenden des Schwimmvereins, Roland Wendel, die goldene Leistungsnadel überreicht bekam. „Diese Auszeichnung haben wir, glaube ich, schon rundJahre nicht mehr verliehen. Für mich bist du der Shootingstar des deutschen Schwimmverbands“, wendete sich Wendel direkt an den-​Jährigen, der sich sichtlich freute. Seine Eltern, die immer noch in Gmünd wohnen, waren ebenfalls bei der Ehrung zugegen. „Ich glaube, damit ist er dem großen Ziel, Tokyo, ein ganzes Stück näher gekommen“, blickte Wendel schon in die Zukunft Richtung Olympische Sommerspiele.

