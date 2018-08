Sport | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Heuchlingen: Vier Tage Pferdesport pur

Vom 9 . bis 12 . August wurden auf der Anlage des Reit– und Fahrverein Heuchlingen an vier Tagen die Württembergischen Meisterschaften in Springen und Dressur sowie die Kreismeisterschaft des PSK Ostalb ausgetragen. Der Verein hat sich über zahlreiche Besucher und traumhaftes Sommerwetter freuen können.

Schon am Donnerstag begann das Programm mit reger Beteiligung regionaler Teilnehmer. An diesem Tag waren Prüfungen für Nachwuchsreiter und –pferde sowie die ersten beiden Wertungsprüfungen der Kreismeisterschaft Klasse A geboten.Die Reiter des Pferdesportkreises Ostalb konnten am Freitag wichtige Punkte für die Kreismeisterschaft in Klasse L und M sammeln, wo zahlreiche Teilnehmer ihr Bestes gaben. Ebenso standen mehrere Wertungsprüfungen für Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter für die Württembergische Meisterschaft auf dem Programm. In der Wertung der Reiter im Springen ging es das erste Mal um den Sieg in der schweren Klasse. Diesen konnte sich Philipp Borst vom RFV Jagstzell mit seinem Pferd Costa Rica W sichern.Am Samstag fielen in der Dressur in Klasse A und L sowie im Springen in den Klassen A bis M bereits die Entscheidungen, wer sich Kreismeister des PSK Ostalbnennen darf. In zwei Dressurprüfungen der schweren Klasse wurde um die Titel Württembergischer Meister in der Altersklasse Junge Reiter und Reiter sowie Kreismeister in Klasse S geritten. Als Sieger gingen aus diesen Prüfungen Jana Schlotter aus Weil der Stadt auf Fiogreen sowie Pia Wilhelm aus Essingen mit ihrem Pferd Birkhofs Meraldik hervor. Bei den Springreitern, die sich in der Württembergischen Meisterschaft in drei Prüfungen messen, standen an diesem Tag die zweiten Wertungsprüfungen in allen Altersklassen auf dem Programm. Die Springreiter vom PSK Ostalb kämpften am Samstagnachmittag um den Sieg in der ersten Wertung der Kreismeisterschaft Klasse S. Über diesen Sieg konnte sich Mario Walter von der RSG Ostalb und Lancerto freuen.

