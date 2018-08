Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Kino-​Musik-​Festival: Eine Neuauflage ist geplant

Galerie (1 Bild)

Foto: Thomas Schäfer

Es war das erste Kino-​Musik-​Festival der Oststadt, das vom 19 . bis 28 . Juli stattfand. Und es soll nicht das letzte sein. Beim Rück– und Ausblick der Verantwortlichen bleibt Kritik jedoch nicht außen vor. Sie wünschen sich vor allen Dingen, dass ihr Engagement auch seitens der Stadt mehr gewürdigt wird.

Der Vorsitzende des Oststadt-​Vereins Thomas Schäfer sieht die Oststadt etwas im Abseits, wenn von Gmünd als Festivalstadt die Rede ist. „Neben der Innenstadt gibt es weitere Stadtteile in der Kernstadt, die allesamt die Gesamtstadt Schwäbisch Gmünd ausmachen.“ Nur wenn die Stadtteile mit zum Träger großer kultureller Veranstaltungen gemacht würden, könne Gmünd zu einer echten Festivalstadt werden. Warum Schäfer der Ansicht ist, dass Gmünd hiervon noch weit entfernt ist und warum er trotz allem sehr zufrieden war mit dem ersten Kino-​Musik-​Festival, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!