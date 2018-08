Rems-Murr | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Medizin im Zelt

Die Vortragsreihe „Medizin im Zelt“ findet in diesem Jahr ( 19 . August) zum dritten Mal im kleinen Zelt im Welzheimer Biergarten statt. Initiiert wurde sie 2016 vom Biergartenwirt Thomas Linzmair und Privatdozent Dr. Jens Mayer, Chefarzt der Allgemeinchirurgie am Stauferklinikum in Mutlangen. In Zusammenarbeit mit Ärzten des Klinikums geht dieses erfolgreiche Format auf die wichtigsten Bereiche in Sachen Gesundheit ein und verbindet so Angenehmes – dem Besuch des wunderschönen Biergartens – mit dem Nützlichen.

In Zusammenarbeit mit Ärzten des Klinikums geht dieses erfolgreiche Format auf die wichtigsten Bereiche in Sachen Gesundheit ein und verbindet so Angenehmes – dem Besuch des wunderschönen Biergartens – mit dem Nützlichen. Die Vortragsreihe der Stauferklinik-​Mediziner im Welzheimer Biergarten-​Zelt schließt am Sonntag,. August, abUhr mit dem Thema „Röntgen, MRT, CT – Was kann man sehen?“Viele Erkrankungen kann man nicht von außen erkennen, aber wie kann man in den Mensch hineinsehen? Der Mutlanger Röntgenarzt Dr. Klaus Görner weiß, wie’s geht und hat auch viele technische Möglichkeiten. Die Verfahren, die einen dreidimensionalen Blick ins Innere erlauben wie CT und MRT und die klassischen Verfahren wie Röntgen kann er gezielt zur Diagnose von Erkrankungen einsetzen. Sein Vortrag erklärt, wie sie funktionieren, wo sie zum Einsatz kommen und was sie zu zeigen vermögen.

