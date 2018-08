Blaulicht | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Motorradfahrer stürzt — Kleidung verhindert schwere Verletzung

Seiner sehr guten Schutzkleidung mit Protektoren hat es ein 19 Jahre alter Motorradfahrer zu verdanken, dass er bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Waldstetten mit leichten Verletzungen davon kam.

13

30

1159

1

000

Der junge Biker hatte mit seiner Suzuki gegenUhr die Landesstraßevon Wißgoldingen in Richtung Rechberg befahren, als er in einer Linkskurve ins Rutschen geriet, vom Motorrad stürzte und auf der Fahrbahn entlang rutschte. Während die Schutzkleidung erheblich beschädigt wurde, erlitt der Motrradfahrer nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort, musste ihn jedoch nicht einmal mit in die Klink nehmen. An dem Motorrad war wirtschaftlicher Totalschaden von circaEuro entstanden.

