Kultur | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

New Pig Festival: Sauguade Stimmung ist garantiert

Galerie (1 Bild)

Foto: Florin Fleig

Das New Pig Festival steht einfach und schwäbisch gesagt für sauguade Bands, sauguade Stimmung und sauguade Leut. Manchmal vielleicht auch mit etwas „Sauwetter“. Am Wochenende ist es wieder soweit.

&

20

Mit der Mischung klein aber fein, lokalen und nicht-​lokalen Bands, wird die Stellung verzaubert, und der Hauch der Vergangenheit des „UmsonstDraußen“ für den einen oder anderen Besucher in die Gegenwart zurückgeholt.Das New Pig Festival beginnt am Freitag umUhr mit einer Warm-​Up-​Party; der Eintritt ist frei. Hier werden von versierten Plattenauflegern Hits von Abba bis Zappa präsentiert. Mit welchen Live-​Bands es am Samstag weitergeht, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!