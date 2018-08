Sport | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Normannia Gmünd: Nächster Entwicklungsschritt im Pokal

Der Liga-​Auftakt gegen den Göppinger SV ist Geschichte, doch es geht Schlag auf Schlag weiter für den Fußball-​Oberligisten Normannia Gmünd. Am Mittwochabend ( 17 . 45 Uhr) bereits empfängt die Mannschaft von Holger Traub den Oberliga-​Rivalen TSG Backnang.

Wie wichtig der Verbandspokal für die Normannia in dieser Saison ist, beantwortet Traub ganz pragmatisch: „Es ist ein Fußballspiel – und ein Fußballspiel möchten wir immer gewinnen.“ Wieder geht es gegen ein Team der Region, ein Team, was vor allem Stephan Fichter bestens kennt. Er war vor einem Jahr mit der TSG in die Oberliga aufgestiegen, ehe er zur Normannia gewechselt war und Normannias Ex-​Trainer Beniamino Molinari war es, der mit den Backnangern schließlich die Klasse gehalten hat. Also das erreicht hat, was Traub mit seiner Normannia in dieser Saison ebenfalls vorhat. Vor knapp zwei Wochen bereits waren die Backnanger zu Gast beim Blitzturnier der Normannia – und haben es gewonnen.Im Finale schlugen sie die heimischen Gmünder mit. Beide Mannschaften waren ersatzgeschwächt in das Turnier gestartet, das wahre Leistungsvermögen der Teams war nicht auszumachen. Das spielt für Traub aber keine Rolle. „Es geht ja nicht nur ums Personal, sondern um die Spielidee des Gegners. Und die haben wir schon erkannt. Wir müssen vor allem auf die Offensive aufpassen, die sehr stark ist“, will Traub ausgemacht haben.

