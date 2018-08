Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 14. August 2018 Dienstag, 14. August 2018

Spielplatz-​Sex wird viraler Montagsstar

Screenshot: Lämmerhirt

So schrecklich manchmal Polizeimeldungen auch sein können, so lustig sind sie manchmal. So geschehen erst an diesem Montag

Ein Pärchen, ein PartnerJahre, der andereJahre jung, hat am Bruckweg in Schechingen Sonntagfrüh einen Spielplatz aufgesucht, um, so die Polizeimeldung, „ihr eigenes Spiel“ zu spielen. Weiter heißt es in der Polizeimeldung: „Dabei waren die beiden jedoch so hingebungsvoll und laut, dass eine Anwohnerin aufgrund der Geräusche gestört wurde und die Polizei rief.“Und die rückte natürlich aus, erwischte das Liebespaar jedoch nicht mehr in flagranti. „Die beiden wurden mündlich verwarnt und darauf hingewiesen, sich künftig einen geeigneten Platz für ihr Spielchen zu suchen.“ Für die Beamten war dies sicherlich auch eine nette Abwechslung vom Alltag.Und auch auf unserer Facebook-​Präsenz sorgt die morgendliche Unruhe für so manche Reaktion. Der Tenor: warum ruft man wegen so etwas die Polizei? Eine Userin schreibt: „Ist schon peinlich, wegen so etwas die Polizei zu rufen. Morgens um die Uhrzeit spielen da wohl keine Kinder und wenn: Sex ist das natürlichste der Welt. Dass die wegen so was überhaupt kommen …“ Die entsprechende Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „Vielleicht war die Frau neidisch“, mutmaßte eine andere Userin und setzte einen ulkigen achselzuckenden Emoticon darunter.Auch ein Verweis in die spätener ist in den Kommentarspalten zu sehen, garniert mit Regenbogenfahnen, einem Peace-​Zeichen sowie einem Herzen: „Make love, not war!“, der wohl berühmteste Leitspruch der Hippiegeneration.Wieder andere flüchteten sich in Sarkasmus: „Nur eine Verwarnung? Und sonst landet jeder Kleinscheiß vorm Richter. Abartig.“ Es ist schon erstaunlich, was einige Sätze in einer Polizeimeldung für Auswirkungen haben können. Die Geschichte erreichte auf der Facebook-​Präsenz der Rems-​Zeitung zig tausende Personen, die Geschichte wurde geteilt, geliked und natürlich fleißig kommentiert – und wurde dadurch zum viralen Montagsstar.Gerne bei solchen Geschichten gibt es auch die (scherzhafte) Schuldzuweisung, indem entsprechende Freunde einfach in den Kommentarspalten markiert wurden. Das ist natürlich auch in diesem Fall zuhauf geschehen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 93 Sekunden.

