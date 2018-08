Sport | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

„Durch Bredis Brille“: Erst die Normannia und dann Normannias Gegner abchecken

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ gibt er seine Sicht der Dinge preis, die nicht mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Meine Erkenntnis war trotz der-Niederlage gegen den SV Göppingen, dass die Normannia in der Oberliga mithalten kann. Das war ein durchschnittliches Oberliga-​Spiel, in dem ein Unentschieden durchaus drin gewesen wäre. Von der Spielanlage her war der GSV zwar etwas besser, aber die Chancen für ein Tor des FCN waren durchaus vorhanden. Und ich sage sogar, dass ein Unentschieden gerecht gewesen wäre.Aber sei es wie es ist: Auch die Göppinger haben eine tolle Mannschaft und ich gratuliere hiemit ausdrücklich zum Sieg.Am Sonntag war wieder Oberliga angesagt, ich war ich in Freiberg. Mir sind in der ersten Halbzeit wirklich beinahe die Augen aus dem Kopf gefallen, weil der Spielverlauf vor der Pause komplett das Gegenteil von dem war, was ich vor dem Spiel erwartet habe. Dies umso mehr, weil Ravensburg ziemlich ersatzgeschwächt war, mit Sebastian Mähr, Moritz Jeggle, Felix Hörger und Sebastian Reiner vier Stammspieler ersetzen musste. Ravensburg dominierte das Geschehen eindeutig und hätte eigentlich zur Pauseführen müssen, zumal auch ein Elfmeter vergeben wurde. Danach kam der erwartete Freiberger Sturmlauf und es ergaben sich auch einige Torchancen für die Gastgeber. Eine davon führte auch zum Ausgleich, doch mit zunehmender Spieldauer wurden auch die Ravensburger Konter besser und am Ende gelang dem FVR – glücklich vom Zeitpunkt her – noch der Siegtreffer. Aber aus meiner Sicht war der Ravensburger Sieg auf Grund der starken ersten Hälfte verdient. Und wenn der FVR seine schon jahrelang bestehende Schwäche in der Chancenauswertung endlich mal abstellt, ist er ein ernsthafter Titelkandidat. Vom Spielerischen her ist das eine echte Spitzenmannschaft. Bredi

