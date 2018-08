Sport | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

Fußball-​Bezirkspokal: Rechberg wehrt sich tapfer gegen die SG Bettringen

Bereits die zweite Runde im Fußball-​Bezirkspokal ist an diesem Mittwochabend gespielt worden und die Partien hatten es – wie üblich im Pokal – durchaus in sich.

Zur Pause führten die Gäste scheinbar sicher, doch der TSV kam stark zurück. Nach dem Ausgleich war es aber schließlich der Doppelpack von Kevin Becker, der Ruppertshofen kein weiteres Mal zurückkommen ließ. Tore:beide Nungesser (.,.),Horacki (.),Paschko (.),beide Becker (.,.),Lotarski (., FE).Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gäste überlegen. In der zweiten Halbzeit war es ein umkämpftes, relativ ausgeglichenes Spiel, was die Lindacher nicht unverdient gewonnen haben. Tore:Frank (.),Senze (.+Hauchdünn sind die Heuchlinger gegen den B-​Ligisten in die nächste Runde eingezogen, obwohl Heuchlingen das ganze Spiel dominiert hatte. Die Lorcher hatten neben Jo Colletti, Spielertrainer der ersten Mannschaft, laut Heuchlingens Spielleiter Thomas Häussler weitere Verstärkungen aus der ersten Mannschaft dabei, was den Heuchlingern übel aufstieß. „Das finde ich nicht in Ordnung, aber wir haben ja dennoch gewonnen“, so Häussler.Tore:Heinrich (.),Colletti (.),Bihlmaier (.).Lange Zeit konnten die Lauterer die Partie offen gestalten, wenngleich Iggingen etwas stärker gewesen ist. Doch in der. Minute markierte Benedikt Fuchs dasfür den Bezirksliga-​Absteiger, was die Gäste auf die Siegerstraße bringen sollte. Tore:Fuchs (.),Jockel (.). Bes. Vorkommn.: Lauterns Torwart Markus Klein hält Foulelfmeter (.).

