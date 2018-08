Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

Hochfest Mariä Himmelfahrt auf dem Rechberg

Galerie (10 Bilder)

Fotos: nb

Wie wichtig das Fest Mariä Himmelfahrt für viele Katholiken im Altkreis Gmünd ist, das zeigte sich am Mittwochmorgen schon anhand der vielen Fahrzeuge, die – lange bevor der Gottesdienst auf dem Hohenrechberg vonstatten ging – die Straßen säumten.

Und längst sind es nicht nur Menschen aus der näheren Umgebung, die teilhaben wollen an diesem besonderen Brauch an diesem besonderen Ort. Von den Menschen, die das Fest Mariä Himmelfahrt jährlich feiern und der Predigt von Dekan Robert Kloker berichtet die Rems-​Zeitung in der Donnerstagausgabe.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 21 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!