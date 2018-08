Sport | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

Normannia Gmünd: Raus in 60 Sekunden

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Am Mittwochabend hat für Fußball-​Oberligist Normannia Gmünd die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm gestanden. In der zweiten Runde des Verbandspokals hat die Mannschaft von Holger Traub den Ligarivalen TSG Backnang empfangen. Diese Probe wurde nicht bestanden: 0 : 4 ( 0 : 0 ) hieß es nach 90 Minuten.

„Das Einzige, was mich heute extrem ankotzt, ist die Körpersprache nach dem. Im Pokal reichen zwei Tore für eine Verlängerung“, sagte Traub nach der Partie. Der FCN-​Trainer hat seinen Worten Taten folgen lassen, gegen die Backnanger fast dieselbe Elf auf den Rasen geschickt wie am vergangenen Samstag gegen Göppingen. Einzige Veränderung: Niklas Groiß stand für Andreas Mayer auf dem Rasen, da dieser im Urlaub weilt (wir berichteten). Die zuletzt im Urlaub befindlichen Felix Bauer und Kapitän Stephan Fichter nahmen zunächst auf der Bank Platz. Die Partie war kaum angepfiffen, da hätte es schonstehen können. Nach einem weiten Ball war Fabian Kolb plötzlich durch, verzog jedoch knapp (. Minute). Ein Kopfballversuch von Julian Geldner war zunächst die einzige Offensivaktion der Gäste (.). Dann aber ein Bock von Daniel Stölzel, der dafür sorgte, dass Daniel Lang alleine auf Yannick Ellermann zulief, an diesem aber scheiterte (.). Im Spiel nach vorne tat sich die Normannia wesentlich schwerer als noch gegen Göppingen. Dann aber die Einladung von Backnang: David Kienast fabrizierte noch einen gröberen Schnitzer als Stölzel, bediente mit seinem Rückpass Francis Ubabuike, der alleine auf das TSG-​Gehäuse zulief. Er entschied sich jedoch für einen Haken, so dass schließlich ein Abwehrbein den Versuch blockte (.). Danach plätscherte das Spiel vor sich hin. Gmünds Mario Schmid fasste sich schließlich ein Herz und zog aus der Distanz ab, der Ball aber rauschte knapp am Tor vorbei (.).

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 76 Sekunden.

