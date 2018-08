Sport | Mittwoch, 15. August 2018 Mittwoch, 15. August 2018

Schach: Freiluftblitzen in der Rems-​Galerie wieder mit großer Resonanz

Foto: Tannhäuser

Zum zweiten Freiluftblitzen der Schachgemeinschaft Gmünd haben sich 23 Blitzer in der Passage der Rems-​Galerie versammelt. Die sommerlichen Temperaturen waren gut auszuhalten, so dass alle Mitspieler und die staunenden Zuschauer vier Stunden lang viel Spaß gehabt haben.

Das Turnier war noch stärker besetzt als das erste und es gab wieder eine Reihe von Spielern, die sich Chancen auf den Turniersieg ausrechen konnten. Allen voran Rudolf Bräuning aus Bebenhausen, der die württembergischen Blitzschachmeisterschaften schon unzählige Male gewonnen hatte.Doch wie beim ersten Turnier zeigte der-​jährige Kornwestheimer Marc Schallner (Punkte) wieder eine starke Leistung. Er erspielte sich nach etwaRunden einen deutlichen Vorsprung, den er in den folgenden Runden knapp verteidigen konnte. Der Gmünder Andreas Hönick () konnte den Jugendspieler zwar in der letzten Runde besiegen, blieb aber in der Endabrechnung einen halben Punkt dahinter.Kleine Lücke tut sich aufMit demselben Abstand folgten der Sontheimer Andreas Klein () und Rudolf Bräuning (). Dahinter tat sich eine kleine Lücke auf und es folgte ein breites Feld von gleichwertigen Spielern. Alle bisher angetretenenMitspieler haben noch Aussichten auf einen Preis in der Gesamtwertung. Nach zwei Turnieren führt natürlich der zweimalige Sieger Marc Schallner vor Gmünds Arno Reindl, dem Möchfelder Philipp Bergner und weiteren Spielern, die gleichauf liegen. Allerdings müssen alle, die einen Preis erhalten wollen, insgesamt vier Turniere mitspielen. Deshalb gibt der Zwischenstand nach nur zwei Turnieren nur eine Tendenz wider.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

