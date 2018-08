Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. August 2018 Donnerstag, 16. August 2018

Citymanager für Gmünd?

Foto: Reinhard Skusa (ACA)

Die Diskussion ist entfacht. Die Stadt Gmünd will mit einer Umfrage eine Antwort auf die Frage bekommen, ob man einen Citymanager benötigt (siehe auch Rems-​Zeitung vom 13 . August) . Der Handels– und Gewerbeverein Gmünd ist dagegen und verweist darauf, dass man zunächst einmal die Aufgaben aus der ersten imakomm-​Umfrage erledigen müsse. Die RZ hat mit dem Aalener Citymanager gesprochen.

Reinhard Skusa ist seitJahren Citymanager in Aalen. Und er hat einiges bewegt. Von den Gegebenheiten her, unterscheidet sich Aalen nicht groß von Schwäbisch Gmünd. Aber dort scheint man mehr Geld für das Marketing in die Hand zu nehmen als in Gmünd. Der Gmünder HGV-​Vorsitzende Dr. Christof Morawitz sieht schon einen Fortschritt, wenn man das Besucherleitsystem installiere und die Anbindung des Modeparks Röther an die Innenstadt vornehmen werde. Lesen Sie am Freitag, was in Aalen anders läuft.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 35 Sekunden.

