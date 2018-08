Ostalb | Donnerstag, 16. August 2018 Donnerstag, 16. August 2018

Einzelhandel auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft

Foto: kunitsch

Der Einzelhandel tut sich schwer. Schuld daran sei das Internet – sagt man. Aber kann man es sich so einfach machen? Oder müssen sich Städte und Händler umorientieren?

Es ist ein bisschen, als würde der Besucher das soziale Netzwerk Pinterest in echt erleben, wenn er durch den Laden „Zeitraum“ in Aalen schlendert. Neben selbst genähten Tabakbeuteln wird individueller Schmuck oder Babykleidung ausgestellt.Die Idee dahinter: Regionale Händler, Künstler und Verkäufer haben in dem Popupstore im Kubus eine Ausstellungsfläche und damit eine gemeinsame Plattform. Außerdem haben viele das eine gemeinsam: Sie sind auf irgendeine Art online zu finden. Entweder mit einem eigenen Shop oder als Drittplattform bei Ebay oder anderen Onlineriesen. Wie sich Firmen in Aalen für die Zukunft fit machen wollen, erfahren Leserinnen und Leser der RZ in der Ausgabe vom. August.

