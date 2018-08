Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 16. August 2018 Donnerstag, 16. August 2018

Eis in der Waffel oder im Becher?

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

Bei einigen Eisverkäufern in Gmünd findet angesichts des Plastikmülls in den Weltmeeren derzeit ein Umdenken statt. Und auch die Kunden haben beim Kauf die Wahl zwischen einem Eis in der Waffel und einem Eis im Becher. Die RZ war unterwegs und hat sich umgehört.

Wer im Eiscafé von Gaetano Cutaia sein Eis in einem Plastikbecher essen möchte, hat die Möglichkeit dazu. Noch. Denn spätestens ab dem nächsten Jahr haben die Plastikbecher in seinem Eiscafé ausgedient. Durch was Becher, Trinkhalme und Löffel aus Plastik nach und nach ersetzt werden, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!