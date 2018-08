Sport | Donnerstag, 16. August 2018 Donnerstag, 16. August 2018

Ermis Gmünd stinksauer auf Spielleiter Roland Wagner

Galerie (1 Bild)

Archivfoto: Lämmerhirt

Die zweite Runde im Fußball-​Bezirkspokal ist am Mittwochabend absolviert worden. Eine Partie allerdings wurde verlegt. Ermis Gmünd hätte am Donnerstag gegen den Bezirksligisten SF Lorch spielen sollen, hat die Partie aber nun abgesagt – schweren Herzens, wie Georgios Vasiliadis, Vorsitzender und Trainer, berichtet.

„Das Spiel wurde ohne Rücksprache mit uns auf den Donnerstag verlegt. Im Vorfeld bereits hatten wir drei Spieler gebeten, erst am Donnerstag, also nach der Partie, in den Urlaub zu fahren. Drei weitere haben sich einen halben Tag Urlaub genommen an dem Mittwoch“, ärgert sich Vasiliadis über die Verlegung. „Mit diesen sechs Spielern weniger brauchen wir natürlich nicht gegen einen Bezirksligisten anzutreten, da bekommen wir doch eine Klatsche“, fährt Vasiliadis fort. Er ist sauer auf den neuen Spielleiter Roland Wagner, mit dem er telefoniert hat. „Ihn hat das gar nicht interessiert. Er hat mich von oben herab behandelt und am Ende einfach aufgelegt“, berichtet Vasiliadis, der selbst noch im Urlaub weilt. Zu diesem Vorwurf wollte sich Wagner auf Nachfrage nicht äußern. Auch den Start am Sonntag in Alfdorf wird er noch verpassen, Athanasios Papathanasiou, Co-​Trainer und Spielleiter trainiert derzeit die Mannschaft.„Von oben herab behandelt“„Die ganze Geschichte stößt mir schon übel auf. Zumal wir ein Freilos in der ersten Runde hatten und uns auf dieses Spiel gefreut haben“, sagt Vasiliadis. Bezirksspielleiter Roland Wagner, der ab dieser Saison das Amt von Helmut Vogel übernommen hat, zeigt sich von der Reaktion des Vereins unbeeindruckt: „Eine Rücksprache ist gar nicht erforderlich. Wenn eine Notwendigkeit vorliegt, kann die spielleitende Stelle, in dem Fall ich, ein Spiel jederzeit verlegen.“Der ausführliche Bericht ist heute bei uns in der Rems-​Zeitung nachzulesen.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 68 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!