Rems-Murr | Donnerstag, 16. August 2018 Donnerstag, 16. August 2018

Haghof: Traditioneller Hotelstandort

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Seit 7 . Juni steht der Haghof bei Alfdorf leer. In den drei Jahren zuvor waren bis zu 200 Flüchtlinge in dem ehemaligen Hotel untergebracht. Noch ist nicht sicher, wie es weitergeht. Alfdorfs Bürgermeister Michael Segan und die Geschäftsführerin der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald, Barbara Schunter, haben großes Interesse an einer Nachnutzung als Hotel.

„Wir haben aktiv das Gespräch mit der Familie Ross gesucht, wir haben Interesse an einer Nachnutzung“, betont Bürgermeister Michael Segan im Gespräch mit der Rems-​Zeitung. Es sei sein Wunsch, dass es hier künftig ein Hotel und auch wieder ein Restaurant geben wird, so Segan. Warum dies auch Schunter ein besonderes Anliegen ist, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!