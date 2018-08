Blaulicht | Donnerstag, 16. August 2018 Donnerstag, 16. August 2018

Kinder allein unterwegs zur Oma

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten zwei Kinder am Mittwochvormittag gegen 11 . 45 Uhr gesund und munter zu ihrer Mutter zurückgebracht werden. Die beiden Kleinen, ein 7 Jahre alter Junge und seine 5 -​jährige Schwester waren dem Mann aufgefallen, als sie in Abtsgmünd alleine an der Verbindungsstraße von Fachsenfeld nach Abtsgmünd unterwegs waren.

Da ihm dies gefährlich erschien, verständigte er die Polizei. Beamte des Polizeipostens Abtsgmünd trafen die beiden Ausreißer dann tatsächlich an; die beiden erzählten, dass sie ihre Oma besuchen möchten, die allerdings einige Kilometer weit weg wohnt. Die Geschwister, die ihre Anschrift nicht nennen konnten, wurden kurzerhand in den Streifenwagen verfrachtet; anschließend wurde mit ihnen die Wohnviertel abgefahren. Glücklicherweise erkannte der Junge das Haus in dem er wohnt wieder und die beiden konnten ihrer Mutter, die das Fehlen eben bemerkt hatte und sich gerade auf die Suche machen wollte, übergeben werden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 35 Sekunden.

