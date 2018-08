„Durch Bredis Brille“: Derby zum Start, Aufsteigerduell und dann zweimal Bargau

Ein richtiges Derby steht dann am Freitag auf dem Programm. TSV Essingen gegen SF Dorfmerkingen heißt die Partie, die sicherlich viele Ostalb-​Fußballanhänger mobilisieren wird. Vom Papier her dürfte der Gastgeber aus Essingen favorisiert sein, doch im vergangenen Jahr reisten die Dorfmerkinger als Favorit nach Essingen und verloren verdient mit 0:2, so dass der TSV aufpassen muss, dass es dieses Mal nicht umgekehrt läuft, zumal Dorfmerkingen sicherlich auch Revanche für die Erstrundenniederlage im WFV-​Pokal nehmen will.

Ein Landesliga-​Aufsteigerduell will ich dann am Samstag besuchen. Ich werde Marcel Mädel ins Eybacher Tal begleiten, wo der SC Geislingen auf den FV Sontheim trifft. Der SCG scheint ja schon in richtig guter Frühform zu sein und ist auch am Samstag Favorit, doch der FV Sontheim verfügt über ein starkes Kollektiv und machte zuletzt sogar dem Oberliga-​Topfavoriten Stuttgarter Kickers beim 0:1 das Leben schwer. Probleme bekomme ich allerdings bei der Kleiderwahl, denn ich weiss nicht so recht, ob ich mein Geislingen-​Shirt oder mein Sontheim-​Shirt mitnehmen soll (oder vielleicht beide).



Landesliga steht dann auch am Sonntag auf dem Programm, wenn der FC Bargau auf den SV Ebersbach trifft. Ebersbach gehört für mich auch in dieser Runde wieder zu den Meisterschaftskandidaten, doch dass in Bargau die Trauben hoch hängen, musste der SVE ja bereits vor kurzem beim WFV-​Pokalspiel feststellen. Und so darf bei der Germania erneut mit einer sehr spannenden Spiel gerechnet werden, in dem der Titelkandidat aus dem Filstal vor allem eine bessere Chancenverwertung an den Tag legen muss, wenn er unter dem Scheuelberg die Punkte entführen will. Zuvor gibts dann noch die Kreisliga A-​Partie zwischen der Bargauer Zweiten und dem neu formierten Team des TSV Mutlangen. Vielerorts hört man, dass die Mutlanger in dieser Saison als Abstiegskandidat anzusehen sind, doch nachdem ich die „Schweizer Nationalmannschaft“ vor kurzem im Testspiel gegen den SV Lautern gesehen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob diese Einschätzung auch berechtigt ist. Konkurrenzfähig ist der TSV nämlich auf jeden Fall und dass man mit Spielern mit albanischen Wurzeln Erfolg haben kann, hat ja die Schweiz bereits bewiesen. Allerdings wird die Kreisliga A dieses Mal erneut eine Spielklasse sein, in der Prognosen schwierig sind, weil jeder jeden schlagen kann.