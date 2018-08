Sport | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Fußball-​Bezirksliga: Gmünder Teams starten allesamt auswärts in die Saison

An diesem Wochenende startet die Fußball-​Bezirksliga in die neue Runde. In diesem Jahr richtet sich der Blick aus Gmünder Sicht auf die Teams Sportfreunde Lorch, den Landesliga-​Absteiger SG Bettringen und den Aufsteiger TV Heuchlingen. Dominiert wird diese Liga quantitativ von Mannschaften aus dem Aalener Raum.

Den Auftakt in diese Runde macht der FC Ellwangen, der bereits am Samstag (Uhr) den SV Lauchheim empfängt. Für die Gmünder Mannschaften geht es allesamt auswärts los. Die Sportfreunde Lorch sind zu Gast beim Aufsteiger TSG Hofherrnweiler-​Unterrombach II. Da auch die erste Mannschaft der TSG am Samstag ins Landesliga-​Geschehen eingreift, findet diese Partie bereits umUhr statt. SF-​Trainer Giocchino Colletti möchte in seiner zweiten Saison bei den Lorchern vor allem die Defensive stabilisiert wissen. Das Ziel des Spielertrainers ist klar ausgemacht worden: wieder soll der Klassenerhalt so früh wie möglich erreicht werden. Ein Ziel, dass die Lorcher mit dem ersten Gegner gemein haben dürften. In der vergangenen Saison ist den Lorchern der Klassenerhalt bereits am. Spieltag geglückt. Nicht mehr mit dabei sein wird Oliver Opel, der sich beim Landesligisten Germania Bargau durchsetzen möchte. Patrick Anderschitz und Yannick Ehmann werden Colletti ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Es fehlen somit „drei Stammkräfte“ wie der SF-​Trainer feststellt. Doch einige junge Kräfte, denen Colletti schon in der abgelaufenen Saison einige Einsatzzeiten gegeben hat, werden versuchen, die entstandenen Lücken zu schließen.

