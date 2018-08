Sport | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Fußball-​Kreisliga AI: TSV Heubach gibt den Startschuss ab

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Bereits an diesem Samstag startet die Kreisliga A I in die neue Runde. Den Auftakt macht um 15 . 30 Uhr Bezirksliga-​Absteiger TSV Heubach, der den FC Schechingen in neuer Umgebung empfängt.

4

5

13

7

0

13

17

Die Heubacher boten den Sportfreunden Lorch erst am vergangenen Wochenende in der ersten Bezirkspokalrunde einen spektakulären Kampf, den sie am Ende mitverloren hatten. Doch diese Partie war vielleicht auch ein Fingerzeig für die kommende Runde. Mit solch einer Leistung dürfte man in der A-​Liga sicherlich das eine oder andere Spiel gewinnen.Interessant ist auch die Partie der Landesliga-​Reserve von Germania Bargau, die am Sonntag bereits umUhr den TSV Mutlangen empfangen wird. Beide Teams standen sich erst am vergangenen Mittwoch in der zweiten Bezirkspokalrunde gegenüber. Der-Kantersieg der Bargauer dürfte für das Ligaspiel jedoch nicht die größte Aussagekraft haben, denn die Germania hatte sich Verstärkung von der ersten Mannschaft ausgeliehen und der TSV war mit einem dezimierten Kader angetreten. Alleine Daniel Neumann, normalerweise als Innenverteidiger in der Landesligamannschaft gesetzt, erzielte in diesem Duell drei Treffer. Die Landesliga-​Reserve des TSGV Waldstetten trägt ihre Partie auch umUhr aus, obwohl die eigene Erste bereits am Samstag (Uhr) ihren Saisonauftakt feiert.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 53 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!