Germania Bargau möchte aus der Not eine Tugend machen

An diesem Sonntag startet Germania Bargau in die neue Landesligasaison. Zu Gast sein wird am Sonntag ( 15 Uhr) der SV Ebersbach/​Fils. Die Voraussetzungen für diese Partie könnten suboptimaler nicht sein, zahlreiche Spieler werden Trainer Stefan Klotzbücher nicht zur Verfügung stehen.

Doch daraus möchten die Schwarz-​Weißen nun eine Tugend machen. „Wir brauchen jetzt Charaktertypen auf dem Platz, müssen das positiv annehmen. Das kann auch Energien frei setzen. Wir werden jetzt bestimmt nicht auf die Tränendrüse drücken, sondern nehmen die Situation an, wie sie ist“, sagt Bargaus Trainer.Zweikampf um TorwartpositionSchlussmann Lukas Huttenlauch wird mit seiner Rückenverletzung wahrscheinlich noch die gesamte Hinrunde ausfallen. Um seine Position streiten sich derzeit Raffaele del Papa und der vom TSGV Waldstetten gewechselte David Heindl. „Bei den beiden habe ich mich noch nicht entschieden, das ist ein offenes Rennen. Ich möchte da noch die letzten Eindrücke vom Abschlusstraining abwarten und mich mit beiden noch einmal unterhalten“, so Klotzbücher. Manuel Maier, Tino Reichelt, Stefan Voitk, Daniel Neumann und Dominik Tabori sind allesamt im Urlaub. Fraglich ist Kapitän Kevin Hägele, der sich im Training verletzt hat und Christian Kreutter, der sich im Urlaub einen Infekt eingehandelt hat. Verletzt fehlen wird Aaron Klotzbücher, ebenso wie Sven Weiner, bei dem die Genesung wohl noch einen Monat andauern wird. Klotzbücher flüchtet sich in Galgenhumor: „Wir treten trotzdem an am Wochenende.“

