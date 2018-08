Sport | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Heubacher Judotalente Schmid und Böhm vom Bundestrainer nominiert

Die Heubacher Judotalente Lea Schmid und Alina Böhm überzeugen weiterhin mit sehr guten Leistungen und wurden als Folge dessen vom Bundestrainer der Frauen U 21 , Richard Trautmann, zu den Jahreshöhepunkten dieser Altersklasse nominiert.

Lea Schmid konnte im Jahrmehrere internationale Medaillen gewinnen. In der Klasse –kg ist sie aktuell auf Platz elf der Weltrangliste und wird Deutschland bei den Europameisterschaften der UFrauen im September in Sofia (Bulgarien) vertreten. Sofia ist für die Heubacher Sportlerin Alina Böhm ein guter Ort, wurde sie doch dortbereits Europameisterin. Trotz vieler Verletzungen gelang es Böhm, sich immer wieder nach vorne zu kämpfen. So konnte sie sich im Jahrmit zwei internationalen Medaillen zurückmelden und so die Nominierung zur Weltmeisterschaft der Juniorinnen im Oktober erreichen. Böhm wird dann in Nassau auf den Bahamas an den Start gehen.

