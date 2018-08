Schwäbisch Gmünd | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

In der Ortsmitte von Bargau ist es gemütlicher geworden

Foto: gbr

Es ist noch gar nicht so lange her, als die Ortsmitte vor allem durch eines sehr belebt war: Den Durchgangsverkehr. Seit die Ortsumgehung fertig ist, wurde es mitten in Bargau ruhiger.

Wohltuend ruhiger, wie jene Gruppe von Bargauern betont, die sich an schönen Sommerabenden im neuen Biergarten im ehemaligen Schulhof trifft. Damit das Ambiente in der Ortsmitte stimmt, kümmert sich eine Gruppe von Mitgliedern des Obst– und Gartenbauvereins um den Blumenschmuck. Mehr zum Thema steht in der Samstagausgabe der Rems-​Zeitung.

