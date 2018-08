Ostalb | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Minister Hauk zu Besuch in der Bio-​Musterregion

Foto: gbr

„Was hält Sie davon ab, ihren Betrieb auf Bio umzustellen?“, wollte Peter Hauk von einem Landwirt wissen. „Das will wohlüberlegt sein!“, sagte dazu der Bauer. Andere machen es seit Jahren, und haben sich dergestalt eine neue Vermarktungsschiene erschlossen.

Renate Lieb stand vor der Frage, wie sie den Familienbetrieb in eine erfolgreiche Zukunft führen kann. Dies ist nun schon rundJahre her – und wer heute ihr Hofgut besichtigt, kommt regelrecht ins Staunen. Offensichtlich hat die tatkräftige Bauerntochter alles richtig gemacht. Im Beisein vieler Bio-​Landwirte erzählte die „Scheunenwirtin dem Baden-​Württembergischen Minister für den Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, wie aus dem einstigen Bauernhof schrittweise ein großer gastronomischer Betrieb wurde, der regionale Erzeugnisse serviert. In der Rems-​Zeitung vom. August wird ausführlich über den Minister-​Besuch in der Bio-​Musterregion berichtet.

