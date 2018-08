Sport | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Normannia Gmünd: Die Sache mit dem Toreschießen

0 : 1 gegen Göppingen, 0 : 4 gegen Backnang. So lauten die ersten Ergebnisse des Fußball-​Oberligisten gegen die direkte Konkurrenz aus der selben Liga. Bei einem sind sich die Protagonisten im Schwerzer einig: das Tor muss endlich getroffen werden.

Nächste Gelegenheit: Bahlinger SC. An diesem Samstag (Uhr) geht es für die Normannen zu einer der weitesten Auswärtsreisen, knappKilometer müssen zurückgelegt werden, ehe man gegen den ersten Tabellenführer dieser Oberligasaison antreten kann. Bahlingen empfängt den Aufsteiger mit breiter Brust, hat im ersten Saisonspiel sensationell mitgegen einen weiteren Aufsteiger, Germania Friedrichstal, gewonnen. Gemessen an diesem Ergebnis sind die Sorgen im Gmünder Lager noch recht klein, dennoch möchte man etwas an der aktuellen Torflaute ändern, so viel steht fest.Dabei schien es am vergangenen Mittwoch gegen die TSG Backnang in der zweiten Verbandspokalrunde, dass die Normannia nach nur drei Tagen Pause dazugelernt habe. Das Spiel der Mannschaft von Holger Traub wirkte wesentlich selbstbewusster als noch gegen Göppingen – und auch Chancen waren erneut da, mehrfach. Derzeitige Unglücksraben sind Fabian Kolb und Francis Ubabuike, die in beiden bislang absolvierten Partien beste Gelegenheiten ausgelassen hatten.Das sollte am kommenden Wochenende möglichst nicht passieren, denn mit Bahlingen kommt ein echtes Schwergewicht auf die Normannia zu.stieg der Klub gar in die Regionalliga auf, nachdem er zuvor Vizemeister in der Oberliga wurde. Ein Jahr durfte man somit in der Regionalliga mitkicken, ehe man wieder abstieg. Ein weiterer Erfolg der jüngeren Vergangenheit war die Teilnahme am DFB-​Pokal in der Saison/​, in der man gegen den Zweitligisten SV Sandhausen bis zum Ende der Verlängerung ein torloses Unentschieden hielt und erst nach Elfmeterschießen mitunterlag.Ein Videointerview in der Rubrik #inside, diesmal mit Normannias Youngster Mario Schmid finden Sie unter folgendem Link: www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​b​I​B​B​ 2 ​r​daQmU

