Samstagsreportage: Gartenglück am Stadtrand

40 Jahre ist es her, seit das Ehepaar Nack das kleine Grundstück in der Kleingartenanlage Ost gepachtet und die Fläche rund um das Häuschen nach und nach aus dem Dornröschenschlaf geholt hat. Noch heute wohnen sie unweit davon entfernt. Und noch heute sind die beiden bei schönem Wetter täglich in ihrem Gärtchen anzutreffen, das mit so vielen schönen Erinnerungen verbunden ist.

Auch, dass sie den Führerschein altersbedingt inzwischen abgegeben haben, hindert die beiden-​Jährigen nicht daran, immer wieder einzutauchen in diesen ganz besonderen Ort der Erinnerungen. Nirgendwo sonst duften die Blumen so wie hier, nirgendwo sonst finden sich Tomaten mit einem derart guten Geschmack. Wenn der Seniorenfahrdienst die beiden in den Mittagsstunden hierhergebracht hat und sie ihren Garten unweit der Bbetreten, dann sind auch die Erinnerungen der vergangenenJahre plötzlich wieder so nah. Jede Menge Freude an ihrem kleinen Gartengrundstück haben auch die anderen Hobbygärtner in der Kleingartenanlage Ost. Die RZ hat sich mit ihnen unterhalten und berichtet in der Samstagsreportage darüber.

