Streit mit Ermis: Schuller springt Wagner zur Seite: „Man hätte alles regeln können“

Schwere Vorwürfe hat es jüngst seitens des Fußball-​B-​Ligisten Ermis Gmünd in Richtung Bezirksspielleiter Roland Wagner gegeben. Man habe die Verlegung des Bezirkspokalspiels zwischen Ermis und Sportfreunde Lorch von Mittwoch auf Donnerstag ohne Wissen des Klubs beschlossen, so der Vorwurf im Kern. Ermis hat schließlich auf das Spiel verzichtet (wir berichteten).

Der Bezirksvorsitzende Jens-​Peter Schuller (kl. Foto) möchte diese Vorwürfe nicht im Raum stehen lassen. „Bei der Pokalauslosung in Frickenhofen waren fast alle Vereine anwesend. Welcher Verein glänzte mit Abwesenheit? Richtig, Ermis“, poltert Schuller los. „Nachdem klar war, dass Ermis in der ersten Runde ein Freilos haben würde, wusste der Verein, dass sie entweder gegen Heubach oder gegen Lorch antreten müssten. Beide Vertreter dieser Vereine waren anwesend, da hätte man bereits an diesem Abend alles regeln können“, ärgert sich Schuller über die Vorwürfe von Georgios Vasiliadis, Vorsitzender und Trainer in Personalunion. Schuller habe Anfang dieser Woche mit Vasiliadis ein längeres Telefonat geführt, „und ich habe ihm einige Vorschläge gemacht, wie er es hinbekommen könnte, dass seine Mannschaft am Mittwoch spielen könnte“, so Schuller.

