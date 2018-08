Sport | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Torflaute in Essingen: 0 : 0 gegen die Sportfreunde

Ein Aufeinandertreffen des TSV Essingen und der Sportfreunde Dorfmerkingen ist immer wieder etwas Besonderes, auch wenn das Duell der beiden Lokalmatadoren in der Fußball-​Verbandsliga öfter mal der Fall ist. In der Rückrunde der Vorsaison siegte der TSV im Heimspiel mit 2 : 0 , so auch vor zwei Wochen, als die Dauerrivalen auf dem Härtsfeld aufeinandertrafen. Im dritten Duell binnen vier Monaten gab es am Freitagabend zur Eröffnung der Saison keinen Sieger – 0 : 0 .

„Bis zur Halbzeit waren wir dem Gegner überlegen, haben viel mehr für das Spiel gemacht. Dorfmerkingen hat sich an der Mittellinie aufgebaut und praktisch nur auf Konter gelauert“, resümierte TSV-​Trainer Erdal Kalin. „Ich denke aber mal, dass das Unentschieden in Ordnung geht, weil der Gegner auch zwei, drei gute Kontermöglichkeiten gehabt hat. Wenn er die cleverer ausspielt, sieht das vielleicht auch ganz anders aus“, so Kalin weiter.Gegenseitiger RespektDie rundZuschauer im Schönbrunnen-​Stadion sahen zunächst zwei Mannschaften, die sich in der Anfangsphase abtasteten. Der Respekt, den beide Teams schon im Vorfeld der Partie bekundeten, war zu spüren. Der TSV, mittlerweile mit mehr Ex-​Profis gespickt als die Dorfmerkinger (Verhältnis, auch weil Fabian Weiß und Niklas Weißenberger die Farben wechselten), versuchten das Spiel zu machen, doch der Defensivriegel der Dorfmerkinger stand über weite Strecken in der ersten Halbzeit kompakt – ließ sich aber zum Ende hin immer mehr auflockern.

