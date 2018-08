Schwäbisch Gmünd | Freitag, 17. August 2018 Freitag, 17. August 2018

Wochenende: Und was essen Sie?

Schon wieder Wochenende! Wie schnell doch so eine Woche vergeht. Auch an diesem Samstag gibt es die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung, und wieder mit einem Supergewinn beim Ferienpreisrätsel. Lesen und Mitmachen.

40

Dieses Mal verlosen wir unter allen richtigen Antworten einen Gutschein für zwei Damen für einen Aufenthalt bei eigener Anreise im La Pura Women’s Health Resort in Gars am Kamp im niederöstereichischen Kamp–tal (www​.lapura​.at). Das europaweit einzige Gesundheitsresort exklusiv für die Frau hat sich nach gendermedizinischen Erkenntnissen der Gesundheit und dem Wohlbefinden des weiblichen Geschlechts verschrieben. Die Frage lautet: Auf welchen Berg kann man mit der ungewöhnlichen Gondel mit Stehkabinen in Kübelform fahren? A: Monte Baldo, B: Monte Sasso del Ferro.Unser Titelthema „Und was essen Sie?“ gehen wir der Frage nach: Was essen wir morgen? Als Kind probierte Hanni Rützler Kässpätzle mit Zucker. Als Erwachsene hat sie als erster Mensch der Welt einen gezüchteten Burger aus Stammzellen verkostet. Die Trendforscherin in Sachen Ernährung will seitJahren alles über Essen wissen.Sie sagt voraus, dass Fleisch kein Lebensmittel der Zukunft ist und dass wir künftig ins Restaurant zum Kochen gehen.Auf der Seite „Kind+Kegel“ geht es um Babys, die anders sind als andere. Sie fordern mehr, weinen mehr und ihreEltern sind noch viel erschöpfter als die Eltern anderer Kinder. Doch wer ein „High Need Baby“ hat, kann sich Unterstützung suchen.Wir hoffen, Sie benötigen keine Unterstützung beim Lesen, aber nehmen Sie sich die Zeit dazu. Ein lesenswertes Wochenende wartet auf Sie: Die Rems-​Zeitung am Samstag.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 64 Sekunden.

