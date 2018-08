Sport | Samstag, 18. August 2018 Samstag, 18. August 2018

Tennisspieler Peter Hudelmaier ist erstmals bei einer WM dabei

Peter Hudelmaier ist 55 Jahre alt und wird an diesem Wochenende erstmals an einer Tennis-​Weltmeisterschaft teilnehmen. Zum ersten Mal nach 16 Jahren finden diese Meisterschaften der Senioren wieder in Deutschland statt, genauer gesagt in Ulm. 1500 Spieler aus 50 Nationen werden in den verschiedenen Klassen in den knapp zwei Wochen am Start sein.

In seiner Jugend hat Hudelmaier, promovierter Wirtschafts– und Sozialwissenschaftler, schon regelmäßig Tennis gespielt. Seitist er Mitglied beim TV Gmünd, hat seine Mitgliedschaft auch nie gekündigt. Wenn er nun auch in Böhmenkirch wohnt, so ist er seiner alten Heimat doch emotional stets verbunden geblieben. Aus dieser Emotion heraus entstand dann auch sein Entschluss: „möchte ich wieder für den TV Gmünd spielen – wenn sie mich dann überhaupt noch wollen“, sagt Hudelmaier, der dannJahre Vereinsmitglied wäre.In Ulm wird bei den Damen und Herren in den Altersklassen/​/​jeweils im Einzel, Doppel und Mixed gespielt. Gerne erinnert sich Hudelmaier an seine Zeit in Gmünd zurück, denn auch die Erfolge sprachen für ihn: Vonbisholte er sich jeweils den Vereinsmeistertitel, zuvor war er schonundVereinsmeister in der Jugend. Bishat er für die Gmünder den Tennisschläger geschwungen, damals spielte der TVG unter anderem in der Oberliga, der höchsten Klasse. Aktuell tritt er für die TSG Backnang in der Regionalliga Südwest in der AKan, ebenfalls die höchste Spielklasse. Die WM in Ulm hat ein Starterfeld vonSpielern und als er hörte, dass Miami als Austragungsort in diesem Jahr ausfallen würde und stattdessen direkt um die Ecke gespielt wird, fasste er den Entschluss, daran teilzunehmen.

