Sonntag, 19. August 2018

Germania Bargau: Starker Kampf zu zehnt wird nicht belohnt

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

Nein, am Ende hatte es nicht sein sollen für den Fußball-​Landesligisten Germania Bargau. Nachdem man zwei schnelle Gegentore gegen den Ligafavoriten SV Ebersbach bekommen hatte, hat es am Ende nur noch zum Anschlusstreffer durch Philipp Zoidl gereicht. Dabei ist die Mannschaft von Stefan Klotzbücher ab der 30 . Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz gestanden, Tobias Klotzbücher hatte Gelb-​Rot gesehen.

Die Partie begann denkbar schlecht für die Bargauer. Nach einem Freistoß von halblinks verlängerte Ebersbachs Cagdar Celiktas per Kopf ins kurze Eck zur Gästeführung. Dann aber kam auch Bargau. Ein Schuss von Christian Frey strich knapp am Tor vorbei (.). Dann aber ein klasse Spielzug der Gäste: Letztlich gelangte ein Querpass über rechts zu Lars Grünenwald, der zumfür den SVE vollstreckte (.). Danach wogte das Spiel hin und her und die Ebersbacher behaupteten sich unter anderem mit einer ruppigen Gangart. Gelb-​Rot sah dann aber Germania-​Stürmer Tobias Klotzbücher., nur noch zu zehnt, ersatzgeschwächt – doch die Gastgeber waren weit davon entfernt, sich aufzugeben. Kurz vor dem Pausenpfiff reagierte dann Raffaele del Papa im Kasten der Heimelf glänzend (.). Er bekam letztlich von FCB-​Trainer Stefan Klotzbücher das Vertrauen ausgesprochen, setzte sich im teaminternen Duell vorerst gegen David Heindl durch. In der. Minute mussten die Bargauer erst einmal durchatmen. Jannik Froschauer war frei durch, schoss aber drüber, was sich prompt rächen sollte.

