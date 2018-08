Sport | Sonntag, 19. August 2018 Sonntag, 19. August 2018

TSGV Waldstetten verschenkt Sieg in letzter Sekunde

Galerie (1 Bild)

Foto: Zimmermann

(hjm). Das Trainer-​Duo Hans-​Jörg Sawatzki und Marc Scherrenbacher hat in Vertretung von Cheftrainer Mirko Doll seine Mannen gut vorbereitet und prima auf den Gegner Blaustein eingestellt. Die Tatsache, den 2 : 2 -Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit kassiert zu haben, hat sich dann aber für den Fußball-​Landesligisten wie eine Niederlage angefühlt.

Während der TSV Blaustein samt Anhang dieses Unentschieden frenetisch wie einen Sieg feierte.Ohne die Urlauber Mirko Doll, Patrick Stöppler und Ralph Molner sowie die Stammspieler Ferhat Karaca und Kapitän Mario Rosenfelder sollte dennoch zum Saisonauftakt ein Heimsieg gegen Blaustein errungen werden. Die beiden Youngster Minko Lastardzhiev als Innenverteidiger und Jannik Kurfess als Sechser sollten an zentraler Position agieren. Insgesamt haben sie denn auch ihre Aufgaben ordentlich erfüllt.Der neue Coach Da Silva hatte den TSV zunächst sehr effektiv defensiv eingestellt, so dass es nicht verwunderte, dass erst in der neunten Minute die erste Chance für die Hausherren möglich wurde. AusMetern zog Jonas Kleinmann im rechten Halbfeld ab. Sein strammer Schuss wurde vom starken Keeper Dennis Kirsch vortrefflich pariert, der ebenfalls wie sein Trainer Neuzugang vom Bezirksligisten Erbach ist. Eine Minute später verzog Marcel Waibel im TSV-​Strafraum aus einem Getümmel heraus. Es war immens schwer, den Abwehrriegel der Gäste zu überwinden, gleichzeitig waren diese durch Konter immer wieder präsent und gefährlich. So nach einer Viertelstunde, als Raphael Ulrich nach feinem Zuspiel im Strafraum nur noch Bernd Stegmaier vor sich hatte, doch in allerhöchster Not rettete Valerio Avigliano.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 64 Sekunden.

