Ostalb | Donnerstag, 02. August 2018 Donnerstag, 02. August 2018

Die Zeitung ist exklusiv, die Küche inklusiv — in Kidstown

Fotos: esc

Die Heubacher Kinderstadt steuert auf das Wochenende zu. Die Einwohner von Kidstown haben sich eingelebt, gehen ihrer Arbeit nach und bauen die Stadt nach und nach weiter auf. Schön soll sie sein am Sonntag, wenn Eltern und Freunde zu Besuch kommen.

Ein Besuch in Kidstown ist ein Erlebnis. Deshalb werden am kommenden Sonntag auch jede Menge Gäste zum Tag der offenen Tür erwartet. Für sie wird in der Stadt gerade eine ganze Menge vorbereitet. Zum Beispiel entsteht auf dem großen Versammlungsplatz vor dem Rathaus zur Zeit ein Brunnen, den der Bauhof erstellt und die Gärtnerei mit Blumen schmückt. Die Stadt erblüht – im wahrsten Sinn des Wortes. Einen kleinen Enblick in die Arbeitswelt von Kidstown erhalten Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 31 Sekunden.

