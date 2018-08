Sport | Donnerstag, 02. August 2018 Donnerstag, 02. August 2018

Dorfmerkingen gegen Essingen: Keiner möchte Favorit sein im Pokalkracher

(läm). Wenn das mal kein Vorgeschmack auf die neue Fußball-​Verbandsligasaison ist. Die Lokalrivalen Sportfreunde Dorfmerkingen und der TSV Essingen treffen gleich in der ersten Runde des WFV-​Pokals aufeinander (Samstag, 15 . 30 Uhr) – um dann gleich am ersten Spieltag in 14 Tagen erneut die Klingen zu kreuzen, dann aber in Essingen.

„Dieses Spiel kommt nach unserem Umbruch nicht unbedingt gelegen. Wir müssen die Neuzugänge noch integrieren, können noch gar nicht beiProzent sein“, sagt Dorfmerkingens Trainer Helmut Dietterle vor diesem Pokalkracher. Auf seine Nummer eins, Christian Zech, muss Dietterle schon einmal verzichten, er weilt im Urlaub. Da sich Timo Hirschmann in diesem Sommer dazu entschlossen hat, zum SV Kirchheim/​Dirgenheim zu wechseln, wird ein neues – und vor allem junges – Gesicht zwischen den Pfosten bei den Sportfreunden stehen. Christopher Junker wechselte von der Udes. FC Heidenheim aufs Härtsfeld und kommt wohl eher an seine Bewährungsprobe, als er es sich selbst gedacht hatte. Da es einige Wechsel zwischen diesen Mannschaften in diesem Sommer gegeben hat, birgt dieses Duell durchaus eine gewisse Brisanz. Niklas Weissenberger, Fabian Weiß und Mike Marianek schlossen sich dem TSV an, Timo Zimmer und Deniz Bihr machten es andersherum, spielen nun unter Dietterle. „Das ist natürlich spannend für alle Beteiligten, aber wohl auch für die Zuschauer. Es ist sicherlich kein alltägliches Pokalspiel“, sagt der-​Jährige.

