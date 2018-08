Ostalb | Donnerstag, 02. August 2018 Donnerstag, 02. August 2018

Krebsberatung finanziell gesichert — Ausweitung geplant

Galerie (1 Bild)

Foto: Manfred Laduch

Auch im laufenden Jahr trägt das Land Baden-​Württemberg 90 Prozent der Betriebskosten für die Psychosoziale Krebsberatungsstelle des Fördervereins Onkologie Ostwürttemberg. Das gab Vereinsvorsitzender Dr. Martin Redenbacher am Donnerstag bekannt.

Nur acht solcher Beratungsstellen (plus fünf in den Unikliniken) gibt es in denLandkreisen Baden-​Württembergs, erklärte Martin Redenbacher. Die Einrichtung des Fördervereins Onkologie Ostwürttemberg erhalteden Betrag vonEuro vom Sozialministerium. Das entsprecheProzent des Gesamtbudgets. Was damit geleistet wird und dass jetzt eine Ausweitung des Beratungsangebots möglich wird, berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Freitags-​Ausgabe.

