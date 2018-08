Ostalb | Donnerstag, 02. August 2018 Donnerstag, 02. August 2018

Remstal-​Gartenschau: Der Countdown des 80 Kilometer langen Miteinanders läuft

An einem symbolträchtigen Ort der Remstal-​Gartenschau 2019 haben sich am Donnerstagabend die Bürgermeister, die gewählten Bürgervertreterinnen und Bürgervertreter und viele Persönlichleiten des öffentlichen Lebens aus dem gesamten Remstal zusammengefunden. Nämlich in Remseck am Zusammenfluss von Rems und Neckar. Eine wunderbare Sommernachtsparty geht dort über die Bühne und macht Lust aufs Gartenschaujahr 2019 .

Der Countdown für die Remstal-​Gartenschau läuft. Der Remsecker Oberbürgermeister Dirk Schönberger hat gerade vor allem seinen Amtskollegen Wolfgang Hofer aus demKilometer entfernten Essingen willkommen geheißen. „Ohne die Remsquelle ist ja auch die Mündung der Rems in der Neckar gar nix wert“, so sagte er. Im weiteren Verlauf der Ansprachen im offiziellen Teil kam vor allem zum Ausdruck, welchen enormen Schub das Miteinander im Remstal genommen habe, nicht nur touristisch und wirtschaftliche, sondern auch ökologisch. Und überhaupt: Die Vorfreude auf das Gartenschaujahr im „Unendlichen Garten“ ist riesig. Die Gartenschau-​Dynamik wurde auch am „Zipfel“ Remseck vor Augen geführt, wo di Rems– und Neckarstadt ein ganz neue „Mitte“ baut.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

