Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 02. August 2018

Sozialminister besuchte Gmünder JuFam-​Team

Foto: Manfred Laduch

Als Minister auf Sommertour bekommt man viel Langweiliges zu hören. Das würde Manfred Lucha natürlich nie zugeben. Was er aber sehr gerne zugab: „Der Termin war richtig klasse“, sagte der Landes-​Sozialminister nach der Begegnung mit dem Team vom Fachzentrum Frühe Hilfen in Gmünd.

Warum er gerade diesen Ort für seinen Besuch ausgesucht hatte, konnte der Minister sofort klären: Er habe das Fachzentrum Frühe Hilfen für Mütter, Väter und Schwangere (JuFam) ganz bewusst gewählt, weil hier sehr viel Expertise zu finden sei. Deshalb seien die im Ostalbkreis gemachten Erfahrungen auch in das „Landesprogramm Stärke“ eingeflossen. Was Manfred Lucha während des Besuchs alles erfuhr, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

