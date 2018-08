Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 02. August 2018 Donnerstag, 02. August 2018

Straßdorf: 10 Jahre Jugendfeuerwehr

Galerie (1 Bild)

FFW Straßdorf

Am Samstag und Sonntag, 4 . und 5 . August, findet das Sommerfest der Feuerwehr Straßdorf statt. Es erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit in der Bevölkerung. In diesem Jahr gibt es zusätzlich noch etwas zu feiern: die ortsansässige Jugendfeuerwehr wird zehn Jahre alt.

4

10

16

16

30

3

Mit einer Rallye durch ganz Straßdorf am Samstag,. August, vonbisUhr feiern die Jugendlichen mit den umliegenden Jugendfeuerwehren ihr Jubiläum standesgemäß. Die Siegerehrung wird dann beim Sommerfest der Feuerwehr Straßdorf gegenUhr am Gerätehaus in der Graf-​von-​Rechberg-​Straße stattfinden. Mehr über die Jugenfeuerwehr Straßdof und das Sommerfest lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. August.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!