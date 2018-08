Ostalb | Montag, 20. August 2018 Montag, 20. August 2018

60 Jahre Musikverein Horn: Drei Tage lang im Zelt gefeiert

Die drei Tage Sommerfest des MV Horn standen im Zeichen der Musik. Kein Wunder, denn der gastgebende Verein feierte in diesem Rahmen sein bereits 60 -​jähriges Bestehen.

Den Auftakt machte die Dirndl-​Rock-​Party mit „No Exit“ am Freitag. Dazu meinte der Vorstand Thomas Troschka: Ein schöner Abend mit guter Musik, tollem Programm in Harmonie, mit Titeln quer Beet aus denern,ern und aktuellen Titeln, das Zelt war gut besucht.Der Samstag stand unter dem Motto „Musik, Spiel und Spaß — Jubiläumsabend für Jung und Alt“. Die Rems-​Zeitung berichtet darüber in der Montag-​Ausgabe.

