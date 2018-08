Schwäbisch Gmünd | Montag, 20. August 2018 Montag, 20. August 2018

Die Gießhelden von Oberbettringen

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Während die Stadtverwaltung einen Aufruf startet, um junge Menschen als Gießhelden und –heldinnen für die städtischen Blumen zu gewinnen, sind in Oberbettringen schon einige fleißig unterwegs – seit fast zehn Jahren. Und sie gießen nicht nur, sie sorgen auch für die Bepflanzung.

2009

So manchem, der die Straße In der Vorstadt Richtung Bezirksamt Oberbettringen fährt, fällt möglicherweise auf, dass an der sogenannten „Salzers Bruck“ Blumen und Gräser in Pflanztrögen das Geländer verschönern. Und das jedes Jahr seit. Nach den Eisheiligen tauchen die Blumen auf, an Allerheiligen verschwinden sie wieder. Kaum einer macht sich jedoch Gedanken, woher sie kommen, wie sie bis zum Herbst überleben, wer sie liefert, und wer sie pflanzt und pflegt. Wer wissen möchte, wer die guten Geister sind, die sich dafür einsetzen, kann es in der Rems-​Zeitung am Dienstag nachlesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 34 Sekunden.

