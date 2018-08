Sport | Dienstag, 21. August 2018 Dienstag, 21. August 2018

„Durch Bredis Brille“: Karriere als Toto-​Tipper durchaus möglich

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Nun zurück aus Bargau von einem Fußball-​Nachmittag, der viel mehr Spannung gebracht hat als ich das bei meiner Ankunft in Bargau gedacht hätte. Meine Tipps waren Bargau II gegen Mutlangenund Bargau gegen Ebersbach. Als Toto-​Tipper hätte ich es richtig gemacht, doch es war heute viel spannender als erwartet. Im Kreisliga A-​Spiel der Bargauer Zweiten sah es in der ersten Halbzeit nach zwei Toren in der. und. Minute nach einem klaren Bargauer Erfolg aus. Aber Mutlangen gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer und kurz nach der Pause dasDanach war es klar, dass das nächste Tor das Spiel entscheiden würde. Und etwa zehn Minuten vor Spielende machten dann die Bargauer den Siegtreffer. Ein Resultat, das vielleicht nicht vollkommen unverdient, aber doch auch ein wenig glücklich war.Viel spannender als erwartet war dann auch das Landesligaspiel. In den erstenMinuten dominierte der Gast aus Ebersbach das Geschehen im Stile einer Spitzenmannschaft eindeutig und führte auch verdientermaßen mit. Eine dann aus meiner Sicht mehr als zweifelhafte Gelb-​Rote Karte für Tobias Klotzbücher in der. Minute schien den Gästen perfekt in die Karten zu spielen.Doch Ebersbach machte viel zu wenig aus dem Überzahlspiel und musste nach dem Bargauer Anschlusstreffer durch einen Handelfmeterrundum die. Minute sogar fürchten, die drei Punkte nicht mit ins Filstal mitnehmen zu können. Doch am Ende war der Ebersbacher Sieg verdient. Trotzdem Hut ab vor dem FCB! Ich denke, der Klassenerhalt ist durchaus möglich.

