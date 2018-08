Blaulicht | Dienstag, 21. August 2018 Dienstag, 21. August 2018

Ergänzung zu vermisster Frau

Die Ellwanger Polizei suchte am Dienstagmorgen eine vermisste Frau. Es besteht der Verdacht, dass sich die Frau selbst in Gefahr bringt. Die Suche läuft mit mehreren Polizeistreifen seit kurz nach sieben Uhr , unterstützt durch einen Polizeihubschrauber. Gegen 7 . 45 Uhr stellte ein Lokführer eine Frau auf den Gleisen im Bahnhofsbereich fest, die dann in Richtung Haller Straße wegging. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um die Gesuchte handelte.

Die Suche konzentrierte sich anschließend auf den Gleisbereich beidseitig des Ellwanger Bahnhofs und die angrenzenden Gebiete in diesem Bereich. Der Suchbereich wurde inzwischen erweitert. Auch weiter entfernt liegende Ortschaften, wie Neuler, Rosenberg und Jagstzell und die Strecken zwischen diesen Ortschaften wurden in die Suche einbezogen. Die Polizei bittet die Bevölkerung auch rund um Ellwangen und den angrenzenden Ortschaften um ihre Mithilfe. Auch Beobachtungen in Einkaufsmärkten oder öffentlichen Verkehrsmitteln könnten für die Polizei von Interesse sein.Gesucht wird eineJahre alte Frau mit blonden, kurzen, glatten Haaren. Sie istMeter groß und wiegt etwaKilogramm. Sie ist derzeit bekleidet mit einer weißen Hose und einem rosafarbenen Oberteil.Bei Antreffen der Frau bitte umgehend die Polizei verständigen. Wählen Sie dieund versuchen Sie Sichtkontakt zu halten. Allgemeine oder länger zurückliegende Beobachtungen können auch direkt der Polizei in Ellwangen, Telefon/​mitgeteilt werden.Unter folgendem Link kann ein Lichtbild der Gesuchten abgerufen werden: https://​fah​n​dung​.polizei​-bw​.de/​t​r​a​c​i​n​g​/​p​p​-​a​a​l​e​n​-​e​l​l​w​a​n​g​e​n​-​v​e​r​m​i​s​s​t​e​n​fall/

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

